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Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2020 - 12:33,Son Güncelleme:/

Van Bahçesaray'da çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

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Van Bahçesaray'da çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı
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Van - Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir’in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir’in naaşı Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi" denildi.

İtfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 4 Şubat'taki çığ düşmesinin ardından karlar altında kalanları kurtarmak için bölgede arama- kurtarma çalışmalarına katılmış, 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalmıştı.

Van Bahçesarayda çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

Çığ bölgesinde ikinci faciaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. İçişleri Bakanlığı, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çığ altındaki 30 kişiye ulaşıldığını duyurdu. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü." açıklamasında bulundu
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