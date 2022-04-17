Van- Bahçesaray yolu 3 ay sonra ulaşıma açıldı

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Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, 3 ay kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak güçlükle ilerledi. 20 gün süren çalışmaların ardından Van-Bahçesaray kara yolu, dün ulaşıma açıldı. Yolun açılması ile aylardır bölgeye gelemeyenler, araçlarıyla geçiş yaptı.