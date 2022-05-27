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Van: 4 gün 16 farklı rotada...

#Van#Fotomaraton#Yarışma
Van: 4 gün 16 farklı rotada...

Van’da ilk kez düzenlenen fotomaratonda 253 fotoğrafçı kentin ve bölgenin güzelliklerini fotoğrafladı. 4 gün süren fotomaratonun ardından yaklaşık bin kare fotoğraf 5 kategoride ödül almak için yarıştı.

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VAN Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen “1. Van Fotoğraf Maratonu’nun” sonuçları açıklandı. Yarışmaya katılan 253 fotoğraf sanatçısı, Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini çekebilmek için büyük çaba sarf etti. Van’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen fotoğraf maratonu Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 253 fotoğraf sanatçısıyla yapıldı. Foto maratonda fotoğraf sanatçıları, 4 gün boyunca kentin 16 farklı rotasında rehberler eşliğinde deklanşöre bastı.

Van: 4 gün 16 farklı rotada...

5 KATEGORİDE BİRİNCİLER

Fotomaratonun ardından aralarında Coşkun Aral, Mustafa Seven, Ümit Bektaş, Tahsin Ceylan ve Ali İhsan Öztürk gibi usta isimlerin jüri koltuğunda oturduğu yarışma ile yaklaşık bin kare fotoğraf arasından yapılan değerlendirmeyle 5 farklı kategoride ödüller verildi.

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Van: 4 gün 16 farklı rotada...

‘Tarihi Ören Yerleri’ kategorisinde Hoşap Kalesi karesiyle Murat Doğan, ‘Yaban Hayatı’ kategorisinde Van Gölü’ndeki flamingolar karesiyle Mehmet Şahide, ‘Doğal Güzellikler’ kategorisinde Muradiye Şelalesi karesiyle Ebubekir Bürçün, ‘Van’da Yaşam’ kategorisinde keçileri ile çoban karesiyle Reşit Öner ve ‘Dron’ kategorisinde Çarpanak Sahili karesiyle Mehmet Kılınç birinci oldu.

Van: 4 gün 16 farklı rotada...

‘KENT TANITIMINA KATKI’

Van’da kültürel ve sanatsal etkinliklerin ön plana çıkması için birçok yeni projeyi de hayata geçireceklerini belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı “Birincisini düzenlediğimiz Van Fotoğraf Maratonu yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından fotoğraf sanatçıları kentimize gelerek, kentimizin tarihini doğasını tüm güzellikleriyle fotoğrafladılar. Yarışmaya birbirinden güzel fotoğraflarla katılarak kentimizin tanıtımına katkıda bulundular” diye konuştu.

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Van: 4 gün 16 farklı rotada...

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#Van#Fotomaraton#Yarışma

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