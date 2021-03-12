‘Vallahi billahi düzelteceğim’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Uşak’ta ilk olarak Sivaslı İlçesi Belediye Başkanı Hürriyet Şafak’ı makamında ziyaret etti.

HER EVDE GÜZELLİK OLACAK

Beraberinde CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ve partililer olan Kılıçdaroğlu’na, Başkan Şafak çilek, kuru fasulye, Sivaslı’ya özgü ot ve tarhana ile el yapımı dokuma halı hediye etti. Kılıçdaroğlu daha sonra ilçedeki esnafı dolaştı. CHP Lideri, üretici kadınlarla sohbet ederek, “Beraber düzelteceğiz, dürüst ve namuslu insanlar bu memleketi kurtaracak. Bize güvenin. Vallahi de billahi de düzelteceğim. Her evde güzellik olacak. Önce Allah’a sonra bize güvenin” dedi.

EMEKLİLERİN REFAHI YÜKSELMELİ

Muharremşah Mahallesi’nde besicilerle buluşan, İsmetpaşa Caddesi’nde esnafı gezen Kılıçdaroğlu’na bir dükkan sahibi ise havanın yağmurlu olduğunu belirtip, “İnşallah o bereket işlerimize de yansır. Mutlaka refah seviyesini yükseltmek lazım ki zincirleme olarak vatandaş da gidip alışveriş yapabilsin. Türkiye’nin en önemli sorunu refah seviyesinin yükselmesi, özellikle de emeklilerin” dedi. Kılıçdaroğlu da “Kişi başına gelir arttığı sürece, gelip alışveriş yapacaktır. Lokantaya, kahveye, pastaneye gidecektir. Elbise alacaktır ya da evini yenileyecektir. Gelirin tabana yayılması lazım” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde kanaat önderleri ile görüştü.