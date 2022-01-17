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Valizinden uyuşturucu çıktı! Şaşırtan savunma: 'Haberim yok'

#Adana#Uyuşturucu#Polis

Adana'da polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada Dilek P.'nin (39) valizinden 14 kilo 228 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan Dilek P., ifadesinde uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını iddia etti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kent girişteki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı.

‘Aşil’, otobüsün bagajındaki valize tepki verdi. İçi açılan valizde 7 paket içinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Dilek P., ifadesinde seyahat ettiğini ve uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilek P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Adana#Uyuşturucu#Polis

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