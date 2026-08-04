×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Valizdeki kıyafetlere emdirilmiş 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Metamfetamin Operasyonu#Kıyafetlere Emdirilmiş Uyuşturucu#Silopi Gözaltı
Valizdeki kıyafetlere emdirilmiş 7 kilo metamfetamin ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 12:09

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda, valizde bulunan 19 parça kıyafete emdirilmiş 7 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Silopi ilçesinde operasyon düzenledi. Şırnak Valiliği'nin açıklamasına göre, S.K.M. isimli şüphelinin valizinde bulunan 19 parça kıyafete emdirilmiş halde toplam 7 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valizdeki kıyafetlere emdirilmiş 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında işlemler sürerken, Valilik açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin halkın huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Gözden Kaçmasın5 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki genç tarafından havalı tüfekle vuruldu: Akciğeri parçalanan Karan yaşam mücadelesini kazandı5 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki genç tarafından havalı tüfekle vuruldu: Akciğeri parçalanan Karan yaşam mücadelesini kazandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Metamfetamin Operasyonu#Kıyafetlere Emdirilmiş Uyuşturucu#Silopi Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!