Valizdeki kıyafetlere emdirilmiş 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda, valizde bulunan 19 parça kıyafete emdirilmiş 7 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Silopi ilçesinde operasyon düzenledi. Şırnak Valiliği'nin açıklamasına göre, S.K.M. isimli şüphelinin valizinde bulunan 19 parça kıyafete emdirilmiş halde toplam 7 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında işlemler sürerken, Valilik açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin halkın huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.