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Valizdeki gizli bölmeden 2 kilo uyuşturucu çıktı

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#Kütahya#Valiz#Uyuşturucu
Valizdeki gizli bölmeden 2 kilo uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 10:04

Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan araçtaki şüphelinin valizine gizlediği 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.H. isimli şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen M.H.’nin kullandığı araç, kent girişinde durduruldu.

Araçta ve şüpheli M.H.’ye ait valizde arama yapıldı. Valizin tabına yapılan gizli bölmede 10 poşet içerisinde 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Valizdeki gizli bölmeden 2 kilo uyuşturucu çıktı

Araç sürücüsü M.H. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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#Kütahya#Valiz#Uyuşturucu

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