‘Valinin yeğeniyim’ dedi cezayı yedi

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Ardından “Valinin yeğeniyim” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Diğer sürücü o anlara ait kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntülere İstanbul Valisi Davut Gül’den yalanlama geldi. Vali Gül sosyal medyadan “Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi” dedi.

Sürücü S.O. hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “mevzuata aykırı ışıklı ve sesli tertibat kullanmak”, “app plaka (özel tasarımlı araç plakaları) takmak”, “tehlikeli şerit değiştirmek”, “yakın takip ve saygısızca araç kullanmaktan” toplam 146 bin 134 lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken, otomobili de aynı süreyle trafikten men edildi. Ayrıca S.O. hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “kara ulaşım aracının hareketini engellemek” suçlarından adli işlem başlatıldı.