Valinin eşi de kelepçeyle adliyede

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JASAT'tan oluşturulan özel ekip tarafından yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtları incelendi, yeni görüntüler dosyaya eklendi. Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma, cinayet dosyasına dönüştürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli, gözaltına alındı. ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bulunduğu ülkede gözaltına alınıp tutuklandı.

Önceki gün düzenlenen operasyonda tutuklu bununan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in de aralarında bulunan 15 şüpheli, gözaltına alındı. İncelemeler sonrası düzenlenen başka bir operasyonda ise Sefa K. ve Emre E. altı ayrı suçtan Ankara’da gözaltına alındı.

DOKU AİLESİNDEN TEPKİ

Şüphelilerden önceki gün adliyeye sevk edilen güvenlik korucusu F.Ö., 'kasten öldürmeye yardım' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklanırken, işinsanı O.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Dün de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun SIM kartında işlem yaptığı belirtilen tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca ile dönemin güvenlik korucusu Y.A., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirilirken Doku ailesinin bireyleri, "Katiller" diyerek bağırdı. Mehmet Aca, çıkarıldığı mahkemede ‘Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma suçu,’ ile ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından tutuklandı.