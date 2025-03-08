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Valilikten sokak hayvanları uyarısı

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#İstanbul Valiliği#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Sokak Hayvanları
Valilikten sokak hayvanları uyarısı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 07:00

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, ilçe kaymakamlıkları ve Tarım İl Müdürlüğü’ne gönderdiği genelge ile, 2 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren yeni Hayvanları Koruma Kanunu’nu hatırlatıp, yasanın uygulanmasını istedi.

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Valilik, belediyelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda 17 Mart Pazartesi gününe kadar süre tanıdı.

YER TAHSİSİ YAPILMAMIŞ

Yeni Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından, belediyelerin yeni hayvan rehabilitasyon merkezi açmak için, Orman Bölge Müdürlüğü’nden hiç yer tahsisinde bulunmadığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Valilik tarafından yayınlanan genelgede, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanması, gerekli iş ve işlemlerin aksatılmadan yerine getirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

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#İstanbul Valiliği#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Sokak Hayvanları

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