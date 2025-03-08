Valilikten sokak hayvanları uyarısı

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Valilik, belediyelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda 17 Mart Pazartesi gününe kadar süre tanıdı.

YER TAHSİSİ YAPILMAMIŞ

Yeni Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından, belediyelerin yeni hayvan rehabilitasyon merkezi açmak için, Orman Bölge Müdürlüğü’nden hiç yer tahsisinde bulunmadığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Valilik tarafından yayınlanan genelgede, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanması, gerekli iş ve işlemlerin aksatılmadan yerine getirilmesi gerektiği hatırlatıldı.