MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriValilikten Sivas'ı karıştıran patlama sesiyle ilgili açıklama
GeriGündem Valilikten Sivas'ı karıştıran patlama sesiyle ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 01:43 | Son Güncelleme:

Valilikten Sivas'ı karıştıran patlama sesiyle ilgili açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valilikten Sivas'ı karıştıran patlama sesiyle ilgili açıklama
Abone Olgoogle-news

Sivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı.

Akdeğirmen Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu çevresinde yüksek sesli patlama olması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Sivas Valiliği Konutu yakınlarında meydana gelen patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu tespit etti.

Bu arada, çevredeki okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 1'i kadın 2 kişinin olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"PATLAMA HAVAİ FİŞEK KAYNAKLI"

Vali Ayhan ise olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ayhan, olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini de paylaşarak, endişe edilecek bir durumun olmadığını belirterek, şu ifadeyi kullandı:
"Saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Gece saatlerinde yoğun sesli havai fişek patlatması yaparak halkımızı infiale sevk eden şahıslar, Sivas Emniyetinin yoğun ve hızlı çalışması ile kısa sürede tespit edilmiştir. Bir bayan, bir erkek şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Şehrimize geçmiş olsun."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle