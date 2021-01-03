Valilik'ten iddialara yalanlama: 'Soruşturma titizlikle yürütülmektedir'

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Malatya'nın Arguvan ilçesi 'Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesi'nde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

25 Aralık 2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan ilçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi'nde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlandığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgililerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun 'herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği' belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir."

BAKAN SOYLU: TECAVÜZ BULGUSU YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Valiliğinin açıklamasından önce sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden YORULDUK. Malatya’daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var Çocuk var YETER ARTIK"

Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden YORULDUK



Malatya’daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak



Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik

birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok



Ailesi var

Çocuk var

YETER ARTIK — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 2, 2021

’ÇOCUĞUMUZ İVEDİ OLARAK DEVLET KORUMASI ALTINA ALINMIŞTIR’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından cinsel istismar iddialarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada, Malatya’da yaşayan 16 yaşında bir çocuğumuzun istismar edildiğine ilişkin yapılan paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur: Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine kızımızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır. Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır. Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır."

Çocuğun kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, adli sürecin Bakanlık tarafından takip edileceği vurgulandı.