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DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 18:10 | Son Güncelleme:

Valilik uyardı! O ildekilerin dikkat etmesi gerekiyor

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Valilik uyardı! O ildekilerin dikkat etmesi gerekiyor
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Bursa Valiliğince yarın kentte fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.11.2020 günü itibariyle bölgemizde kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dendi.

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