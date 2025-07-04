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Valilik tüm şehri uyardı! Saat 15:00'te sirenler çalacak: Panik yapmayın

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli Valiliği#İkaz#Siren
Valilik tüm şehri uyardı Saat 15:00te sirenler çalacak: Panik yapmayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 09:57

Kocaeli Valiliği bir duyuru yayınlayarak il genelinde yapılacak olan test ikaz çalışması öncesi uyarıda bulundu. Valiliğin açıklamasında "Düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden halkı uyararak gerekli tedbirleri almaları için, AFAD Başkanlığınca ülke düzeyinde ''İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi'' yürütülmektedir" denildi.

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Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi Basın Duyurusu

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesine istinaden; düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden halkı uyararak gerekli tedbirleri almaları için, AFAD Başkanlığınca ülke düzeyinde ''İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi'' yürütülmektedir.

Söz konusu proje kapsamında ilimizde AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle yapılan yerli ve milli projenin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır.

İl genelinde 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 15.00’te sistemin Test’i yapılacaktır. 

Test esnasında Test İkazı (Dikkat Dikkat İlimizde Kurulan İkaz ve Alarm Sisteminin Test Yayınıdır. Lütfen Panik Yapmayınız! Anonsu + 60 sn. Düz Siren Sesi şeklinde) yapılacaktır.

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Yüksek sesle yapılacak İkaz ve Alarm Sisteminin Test’i sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye  kapılmamaları önemle rica olunur.

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#Kocaeli Valiliği#İkaz#Siren

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