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Valilik saat vererek uyardı: Ankara'da sağanak alarmı!

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#Ankara#Sağanak Yağış#Dolu Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 15:51

Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan yağışın beraberinde Kahramankazan’nda dolu yağışı etkili oldu. Ankara Valiliği sağanak yağışa karşı uyarı verdi.

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Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Vatandaşların ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındığı, motokuryelerin ise trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

Valilik saat vererek uyardı: Ankarada sağanak alarmı

DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Etkili olan yağışın beraberinde Kahramankazan’nda dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle hayat olumsuz etkilendi ve vatandaşlar zor anlar yaşarken dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANKARA VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARDI

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından saat vererek "Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.

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Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde görülecek gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Valilik saat vererek uyardı: Ankarada sağanak alarmı

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#Ankara#Sağanak Yağış#Dolu Yağışı

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