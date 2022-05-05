Valilik İstanbul’da 1.3 milyon yasal yabancı

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İstanbul Valiliği, kentte yaşayan yabancılara ilişkin verileri açıkladı. İstanbul’da 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikâmet ettiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce geçen yıl 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerin 23 bin 72’si İstanbul’dan sınırdışı edilirken, 39 bin 525’i ise sınırdışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında 11 bin 936’sı Afganistan, 2 bin 853’ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25 bin 644 düzensiz göçmen (1933 yabancıya adli işlem yapılmıştır) hakkında işlem yapıldı. Bu yabancıların 8 bin 773’ü İstanbul’dan ülkelerine sınırdışı edilirken 12 bin 684’ü sınırdışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Bayramın ilk günü kolluk güçlerimizce tespit edilen 240 göçmenin sınırdışı işlemlerine başlanmış olup, işlemleri tamamlanan 280 Afganistan uyruklu havayoluyla sınırdışı yapılmıştır.

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HEPSİ MÜLTECİ DEĞİL

İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs, sığınmacı ya da mülteci olmayıp, turist olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra ülkelerine dönmektedir. Geçen mart ayında deniz ve havayolu ile ilimize gelen turist sayımız geçen yıla oranla yüzde 112 artarak 1 milyon 156 bin 400’e, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 2 milyon 904 bin 460’a ulaşmıştır. İstanbulumuza en çok giriş yapan yabancılar arasında yüzde 10.09 oranıyla İran, yüzde 7.97 oranıyla Almanya ve yüzde 7.82 oranıyla Rusya vatandaşları bulunmaktadır.”

BİR GÜNDE 582 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



İSTANBUL polisi Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan’da kaçak göçmenlere yönelik sokak kontrollerinde 327 Afgan, 140 Pakistanlı, 24 Bangladeşli, 21 Suriyeli ve diğer ülkelerden 70 kişinin yasadışı yöntemlerle ülkeye girdiğini tespit etti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan başta olmak üzere göçmenlere yönelik sokak kontrolleri yaptı. Gözaltına alınan toplam 582 kişi sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi’ne yollandı. (Çetin AYDIN / İSTANBUL)

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VAN VALİLİĞİ: O GÖRÜNTÜLER İRAN’DA ÇEKİLMİŞ



VAN Valiliği, 3 Mayıs’ta bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, İran sınırından Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenle ilgili görüntülerin, Twitter’da ‘rusentakva’ isimli kullanıcı tarafından paylaşıldığını ve İran topraklarında çekildiğinin tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, “Farklı tarih, yer ve kişilere ait görüntülerin göçmen kaçakçılarınca reklam amaçlı paylaşıldığı anlaşılmaktadır. 2022’de 37 bin 66 düzensiz göçmenin girişi engellenmiş, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır” denildi. (DHA)