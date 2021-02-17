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Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 19:45 | Son Güncelleme:

Valilik duyurdu! Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması geldi

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Valilik duyurdu! Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması geldi
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Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid- 19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon’da virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine sınırlama kararı alındı.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, cenaze namazlarına katılım sınırlaması getirildiğini bildirildi. Açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, valiliğimiz tarafından daha önce de duyurulduğu üzere, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, cenaze evlerinde akşamları toplu olarak bir araya gelmekten mutlaka kaçınılması gerekmektedir" denildi.

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