AA
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Valilik duyurdu: Terör örgütüne yardım eden kişi tutuklandı
Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan kişi yerel mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, El-Bab ve Kabbasin beldesinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:
"Suriye'de terör örgütü PKK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık eden bir şahıs yakalanmış olup yerel adli makamlarca tutuklanmıştır."
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