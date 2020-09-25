Valilik duyurdu: Terör örgütüne yardım eden kişi tutuklandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, El-Bab ve Kabbasin beldesinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Suriye'de terör örgütü PKK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık eden bir şahıs yakalanmış olup yerel adli makamlarca tutuklanmıştır."