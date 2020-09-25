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AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 00:03 | Son Güncelleme:

Valilik duyurdu: Terör örgütüne yardım eden kişi tutuklandı

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Valilik duyurdu: Terör örgütüne yardım eden kişi tutuklandı
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Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan kişi yerel mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, El-Bab ve Kabbasin beldesinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Suriye'de terör örgütü PKK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık eden bir şahıs yakalanmış olup yerel adli makamlarca tutuklanmıştır."

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