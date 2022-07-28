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Valilik duyurdu: Nusaybin kırsalındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

#Nusaybin#Mardin#Sokağa Çıkma Yasağı
Valilik duyurdu: Nusaybin kırsalındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Günyurdu Mahallesi ile mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

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Valilikte yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan mahalle ve kırsal bölgelerde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamanın, “Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 05.00‘den itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi Günyurdu Mahallesi ve mezraları ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 16.30 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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#Nusaybin#Mardin#Sokağa Çıkma Yasağı

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