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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Valilik duyurdu! Hepsi kullanılamaz hale getirildi

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Valilik duyurdu! Hepsi kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Hozat kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, güvenlik güçlerince teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi. Çok miktarda yaşam malzemesi bulunan sığınaklar imha edildi.

Valilik duyurdu Hepsi kullanılamaz hale getirildi

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

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