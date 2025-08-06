×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Valilik duyurdu: Denize girmek 4 gün yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Saray#Denize Giriş Yasağı#Tekirdağ
Valilik duyurdu: Denize girmek 4 gün yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 18:57

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde 4 gün denize girmeyi yasakladı.

Haberin Devamı

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz Karadeniz ve Marmara Denizi’nde denizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy mahallemizde, Şarköy ilçemiz Hoşköy ve Mürefte mahallelerimizde ve Süleymanpaşa ilçemiz genelinde 06.08.2025 tarihinde 1 gün, Saray ilçemiz genelinde 06/08/2025 tarihinden geçerli 4 gün süreli denize girmek yasaklanmıştır" denildi. (DHA)

 

Gözden KaçmasınBeykozda denize girmek 5 gün süreyle yasaklandıBeykoz'da denize girmek 5 gün süreyle yasaklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Saray#Denize Giriş Yasağı#Tekirdağ

BAKMADAN GEÇME!