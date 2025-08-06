Valilik duyurdu: Denize girmek 4 gün yasaklandı

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Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz Karadeniz ve Marmara Denizi’nde denizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy mahallemizde, Şarköy ilçemiz Hoşköy ve Mürefte mahallelerimizde ve Süleymanpaşa ilçemiz genelinde 06.08.2025 tarihinde 1 gün, Saray ilçemiz genelinde 06/08/2025 tarihinden geçerli 4 gün süreli denize girmek yasaklanmıştır" denildi. (DHA)