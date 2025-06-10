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Valilik düğmeye bastı! Tehlikeli sulara girenlere 688 bin 49 lira para ceza kesti

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#Şanlıurfa#Valilik#Tehlikeli Sular
Valilik düğmeye bastı Tehlikeli sulara girenlere 688 bin 49 lira para ceza kesti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 17:17

Şanlıurfa Valiliği, can güvenliğini korumak amacıyla tehlikeli sulara giren 231 kişiye 688 bin 49 lira ceza uygulandığını bildirdi. 

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 Şanlıurfa Valiliği, tehlikeli sulara giren 231 kişiye 688 bin 49 lira ceza uygulandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, boğulma vakalarının engellenmesi amacıyla yasaklanan baraj, göl, kanal gibi tehlikeli sulara girenlere yönelik kontroller sürüyor.

231 KİŞİYE 688 BİN 49 LİRA CEZA

Bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, mayıs ayı başından bu yana yapılan denetimlerde yasaklara uymayan ve tehlikeli sulara giren 231 kişiye 688 bin 49 lira ceza uygulandığı belirtildi.

Valilik düğmeye bastı Tehlikeli sulara girenlere 688 bin 49 lira para ceza kesti

AMAÇ CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, "İlimizde suda boğulma kaynaklı can kayıplarının yaşanması ailelerimizi olduğu kadar bizleri de derinden üzüyor. Bu konuda caydırıcı ve önleyici hizmetler il genelinde sıklıkla devam edecektir. Tabii tüm denetimlere rağmen vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını ve kendi can güvenliklerini tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmalarını istiyoruz. Lütfen hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmasına izin vermeyelim." ifadelerini kullandı.

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#Şanlıurfa#Valilik#Tehlikeli Sular

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