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Valilik açıkladı... İzmir'de 5 günlük toplantı ve gösteri yasağı

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#İzmir#Toplantı#Gösteri
Valilik açıkladı... İzmirde 5 günlük toplantı ve gösteri yasağı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 12:09

İzmir Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.

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İzmir'de kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamaları yasaklandı. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00'dan - 25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.(DHA)

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#İzmir#Toplantı#Gösteri

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