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Valilik açıkladı! İstanbul'da 11 ayda 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldı

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#İstanbul#İstanbul Valiliği#Kaçak Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 09:34

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 11 ayda 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldığını, 41 bin 35 kaçak göçmenin doğrudan sınır dışı edildiğini, 100 bin 626 yabancının ise diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde kaçak göç ile mücadelemiz İçişleri Bakanlığımızın koordinasyon ve desteği, ilgili kurumlarımızın işbirliği ve kararlı mücadelesiyle devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizce yasal yollardan ülkemize giriş yapmadıkları tespit edilen veya ikametini ispata elverişli belge ibraz edemeyen kaçak göçmenler hakkında ivedilikle adli ve idari işlemler başlatılmaktadır.

Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenler, durumlarıyla ilgili yapılan inceleme sonrasında sınır dışı edilmektedir. İlimizde kaçak göç ile mücadele kapsamında 01.01.2022 - 04.11.2022 tarihleri arasında toplam 148.012 yabancı hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapılan 41.035 kaçak göçmen (Afganistan: 21.824, Pakistan: 4.691, Diğer uyruklar: 14.520) doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 100.626 yabancı ise gerekli işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Ayrıca ilimizde gerçekleştirilen işyerlerinin tabela denetimleri sonrasında 7.962 tabelanın mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Zabıta, Emniyet, SGK ve Göç İdaresi personeliyle yapılan bu incelemelerde işyerleri; ruhsat, vergi, sosyal güvenlik ve kaçak göç konularında da denetime tabi tutulmaktadır. Yabancı uyrukluların ülkemizdeki güncel ve detaylı istatistiki bilgilerine Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.goc.gov.tr) erişilebilmektedir." denildi.

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#İstanbul#İstanbul Valiliği#Kaçak Göçmen

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