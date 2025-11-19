Valilik açıkladı… İstanbul açıklarında gemide zehirlenme, 1 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alındı.

Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.