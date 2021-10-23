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Valilik açıkladı: FETÖ elebaşına ait kitapları satan kadın gözaltına alındı

#FETÖ#Fetullah Gülen#Kitap
Valilik açıkladı: FETÖ elebaşına ait kitapları satan kadın gözaltına alındı

Trabzon Valiliği, internetten Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapları satan kadının gözaltına alındığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ'ye yönelik araştırmalar kapsamında A.N.A'nın (24) internette FETÖ elebaşı ve kurucusu Fetullah Gülen'e ait kitapların satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Sürmene ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan 2 cep telefonu, 2 hard disk ve SIM karta el konuldu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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#FETÖ#Fetullah Gülen#Kitap

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