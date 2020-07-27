MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriValilik açıkladı! Bunları yapmak 15 gün boyunca yasak
GeriGündem Valilik açıkladı! Bunları yapmak 15 gün boyunca yasak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 20:49,Son Güncelleme:

Valilik açıkladı! Bunları yapmak 15 gün boyunca yasak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valilik açıkladı! Bunları yapmak 15 gün boyunca yasak
Abone Olgoogle-news

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma ve protesto eylemleri 15 gün süreyle yasaklandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada koronavirüsün önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önemde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda uygun görülenler hariç olmak üzere ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, konvoy oluşturma, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma ve bunun gibi eylem ve etkinlikler 28 Temmuz itibarıyla 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle