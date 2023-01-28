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Valilik açıkladı! 12 güzergahta hız koridoru... Sürücüler dikkat

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#Manisa#Radar#Hız Koridoru
Valilik açıkladı 12 güzergahta hız koridoru... Sürücüler dikkat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 10:31

Manisa Valiliği yeni devreye alınan hız koridorlarını açıkladı. Otomobil 110 km, açık kasa kamyonet 85 km, motosiklet 90 km, otobüs-minibüs 90 km, kamyon 85 km, panelvanlarda 100 km olarak hız limitleri belirlendi.

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Manisa'da 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri'nin kullanımına başlandığı bildirildi. Yapılan açıklamada sürücülerin uyması gereken hız sınırları ve sistemin kullanılacağı güzergahlar açıklandı.

Özellikle aşırı hız kaynaklı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçilmesi için Manisa'da 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri'nin hayata geçirildiği açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada uygulama hakkında şu bilgiler verildi: "Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) bünyesindeki Plaka Tanıma Sistemlerine (PTS) ait mevcut yazılım ve donanımlar kullanılarak Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin ülkemiz geneline yaygınlaştırılmasına ve trafik denetimlerinde kullanılmasına devam edilmektedir. İlimizde de bahse konu proje dahilinde kurularak trafik denetimlerinde kullanılacak olan ortalama hız ihlal tespit koridorları belirlenmiş olup, hız koridorlarını belirlenen dakikanın altında geçtiği tespit edilen araçlara idari yaptırım uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması önceliğimiz olup, İlimiz genelinde trafiğin daha güvenli ve sağlıklı işlemesi adına tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyması büyük önem arz etmektedir. Halkımızın trafik kurallarına uymaları, trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek için tek çözümdür, 'Hız Koridoru Uygulaması' da bu gayeyle yapılmaktadır."

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GÜZERGAHLAR

'Hız Koridoru Uygulaması' yapılacak güzergâhlar şu şekilde açıklandı: "Uşak Merkez-Kula istikameti, Kula-Ahmetli istikameti, Ahmetli-Kula istikameti, Kula-Alaşehir istikameti, Alaşehir-Kula istikameti, Alaşehir-Ahmetli istikameti, Ahmetli-Alaşehir istikameti, Ahmetli Turgutlu istikameti, Turgutlu-Ahmetli istikameti, Turgutlu-Manisa merkez istikameti, Manisa merkez-Turgutlu istikameti, Denizli Buldan-Alaşehir istikameti."

Hız koridorlarında ortalama hız sınırları ise şu şekilde açıklandı: "Otomobil: 110 km, açık kasa kamyonet: 85 km, motosiklet: 90 km, otobüs-minibüs: 90 km, kamyon: 85 km, panelvan: 100 km"

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#Manisa#Radar#Hız Koridoru

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