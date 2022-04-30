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Valilik açıkladı! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

#İstanbul Valiliği#1 Mayıs#Kapalı Yollar
Valilik açıkladı İşte 1 Mayısta İstanbulda trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüö etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar şöyle:

Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar;

Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle; Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.

Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle:

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi.

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#İstanbul Valiliği#1 Mayıs#Kapalı Yollar

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