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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

Kararnameyle Gökmen Çiçek Şanlıurfa, Recep Soytürk Kayseri, Mustafa Masatlı Tekirdağ, Kemal Çeber Balıkesir, Tuncay Akkoyun Gaziantep, Süleyman Elban Mardin, İsmail Ustaoğlu İzmir, Abdullah Köklü Kars, Ahmet Süheyl Üçer Tokat, Ekrem Canalp Sakarya, Yunus Sezer Batman, Ahmet Karakaya Edirne, Ahmet Dilsiz Bitlis, Oktay Çağatay Sivas, İsmail Özkan Iğdır, Avni Çakır Kütahya, Meftun Dallı Muş, Kadir Çakır Kastamonu, Osman Ahsen Bolu, Abdullah Erin Malatya, Nurtaç Arslan Isparta, Ali Çalgan Bartın, Mehmet Mut Çorum, Mehmet Ali Özkan Kırklareli Valisi olarak atandı.

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Atamalar kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan Hatay Valiliğine getirilirken, Ağrı Valisi Önder Bozkurt ise AFAD Başkanlığı görevine atandı.

Kararnamedeki diğer vali atamaları şöyle:

Ali Arslantaş Yozgat Valisi,

Murat Sefa Demiryürek Şırnak Valisi,

Turan Ergün Kırşehir Valisi,

Yavuz Selim Akkoç Artvin Valisi

Mustafa Eldivan Elazığ Valisi,

Yusuf Güni Bayburt Valisi,

Musa Işın Kahramanmaraş Valisi,

Osman Hacıbektaşoğlu Çanakkale Valisi,

Yılmaz Doruk Zonguldak Valisi,

Mehmet Yıldız Burdur Valisi,

Sezer Işıktaş Amasya Valisi,

Ramazan Bal Karabük Valisi,

Hasan Şıldak Giresun Valisi,

Seddar Yavuz Muğla Valisi,

Ömer Kalaylı Ağrı Valisi,

Yusuf Alperen Ayar Kilis Valisi,

Atamalara göre, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi. Tarık Bahadır 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne, Ali Baştürk İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, Bülent Ay ise İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.

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BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atamaları yapılan valileri tebrik ederek yeni vazifelerinde muvaffakiyetler diledi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Görevlerini tamamlayan valilerimize, devletimize ve aziz milletimize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda büyük İçişleri ailemizle birlikte vatanımızın her bir köşesinde insanı merkeze alan devlet anlayışımızla, milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim, milletimize hizmet yolunda gayretlerimizi bereketli, vazifelerimizi hayırlı eylesin."

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN KARARNAMEYE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni görevlerine atanan valileri tebrik etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Rabbim, her bir mülki idare amirimize milletimize layıkıyla hizmet etmeyi ve devletimizi en güzel şekilde temsil etmeyi nasip etsin. Görevlerini devreden valilerimize de bugüne kadar ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni atamaların hayırlı olmasını diliyorum."