×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Validen Togg sürprizi: Çocuklara köy turu attırdı

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Bingöl#Vali Cahit Çelik
Validen Togg sürprizi: Çocuklara köy turu attırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 11:21

Bingöl Valisi Cahit Çelik, köy ziyaretleri kapsamında gittiği Güveçli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, Togg makam aracını kullanarak çocuklara köy turu attırdı.

Haberin Devamı

Vali Cahit Çelik, dün merkeze bağlı Güveçli köyünü ziyaret etti. Cuma namazını köy sakinleriyle birlikte kılan Vali Çelik, ardından vatandaşlarla buluştu. Talep ve önerileri dinleyen Vali Çelik’e ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da eşlik etti.

Cami çıkışında çocuklarla sohbet eden Vali Çelik, daha sonra onları Togg marka makam aracına davet etti. Direksiyon koltuğuna geçen Vali Çelik, çocuklara köy içinde tur attırdı.

Validen Togg sürprizi: Çocuklara köy turu attırdı

‘DAİMA SAHADA OLACAĞIZ’

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Vali Cahit Çelik, katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaparak, “Her bir hemşehrimizin görüşü bizim için son derece önemlidir. Bu şehirde kalıcı hizmetler üretmek için daima sahada olacak, vatandaşlarımızla istişare halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Validen Togg sürprizi: Çocuklara köy turu attırdı

Köy sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Çelik’e görevinde başarı diledi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Togg#Bingöl#Vali Cahit Çelik

BAKMADAN GEÇME!