Vali'den koronavirüs vaka artışı sonrası korkutan sözler... 'Maalesef' diyerek uyardı

Vali Şehmus Günaydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda denetimlerde bulundu. Tedbirler konusunda vatandaşları uyaran Vali Günaydın, "Özellikle son zamanlardaki vaka artışının en büyük nedenlerinden biri olan ev ziyaretlerini ertelememiz gerekiyor. Bunun yanında misafir kabul etmememiz gerekiyor. Arkadaşlarımız bütün vakalarla ilgili çalışma yapıyor. Vakaların kaynağı araştırılıyor. Son zamanlardaki vaka artışının en büyük kaynağı, maalesef ev ziyaretleri ve misafir kabul etme gibi uzun süreli oturmalar oluyor. Elbette ki ihtiyacımız olduğu zaman büyüklerimizin yanına gideceğiz, ihtiyaçlarını karşılayacağız; ama bunu bir oturma, ziyaret şeklinde uygularsak bunların sonuçları da maalesef ağır oluyor" dedi.

'APARTMAN İÇİNDE GÜN YAPIYORLAR'

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Vali Günaydın, "Vatandaşlarımız ihbarda bulunuyor, apartman içinde gün yapıldığını ifade ediyorlar. Arkadaşlarımız gidiyor, maalesef ihbar doğru çıkıyor. Bunun gibi, özellikle okullarımızda ve etüt merkezlerimizde ortaya konan kuralların mutlaka ama mutlaka uygulanmasını talep ediyoruz. Bunları hep birlikte gerçekleştirdiğimiz zaman yakında güzel şeyleri de konuşmuş olacağız. Vakaların azalışlarını konuşacağız" diye konuştu.

Kısıtlamalara değinen Vali Günaydın, "Yarından itibaren hafta sonu kısıtlaması geldi. Bu kısıtlamalardan istediğimiz sonuçları alabilmemiz için apartmanlarda ve sitelerde oturan vatandaşların komşu ziyaretlerini mutlaka bir kenara bırakmalarını istiyoruz. Oyun parklarında çocukların yoğun olarak bir araya gelmesini engellememiz gerekiyor. İstediğimiz sonuçları alamazsak daha farklı kısıtlamalar gündeme geliyor. Bizler elde ettiğimiz bu kazanımların daha da zenginleşmesi için çalışmalıyız. Bu kısıtlamaları kaldırmak için bireysel tedbirlere daha fazla uymalıyız" ifadesini kullandı.

TRAKYA'DA KADINLAR EV OTURMALARINI KESMEDİ, VAKA ARTIŞI DURMADI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13- 19 Mart tarihli koronavirüs risk haritasında, Edirne’de vaka sayısı her 100 bin kişide 219,49, Kırklareli'de 155,09, Tekirdağ'da ise 168,26 olarak yer aldı. Bölgedeki vaka sayısında artış sürerken, son tabloda vaka sayısı Edirne'de 265,84'e, Kırklareli'de 298,28'e, Tekirdağ'da 273,06'ya yükseldi. Artış oranları Kırklareli'de yüzde 92,33, Tekirdağ'da yüzde 62,28 ve Edirne'de yüzde 21,1 oldu.

KIRKLARELİ İLK SIRADA

Vaka artış oranı yüzde 92,33'e çıkan Kırklareli, Trakya illeri arasında ilk sırayı aldı. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı Kırklareli'nin Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yükselişin Türkiye ve dünyada da yaşandığını belirterek, "Sosyal mesafeye, maskeye ve el temizliğine dikkat etmeyenler var. Bu virüs hafife alınacak bir virüs değil. Yaşamı kısa sürede sonuçlandıran bir virüs. Sayın Valimizin; 'Sosyal medyada maskesiz fotoğraf paylaşan kişilere de ceza yazacağız' demesi aslında dikkat çekip bir farkındalık için yaptığı açıklama. Biz de Vefa Sosyal Destek Grubu ve kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte hareket ederek, vatandaşlarımızın acil çözüm bekleyen sorunlarına el atıyoruz. Mutlaka bu salgına karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kağıt üzerinde karşılık bulmamış, alınması gereken önlemler değil" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZI BİRAZ DAHA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Kesimoğlu, "Bu hastalığı ciddiye alsınlar. Özelikle tokalaşmasınlar, el hijyenine dikkat etsinler. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Maskelerini hiç ihmal etmesinler. Her bir vatandaşımızın bu konunun önemini kavramış durumda olmasını isterim. Biz yerel yönetimler olarak, bunların kontrollerini yapıyoruz, temizlik konusunda çalışmalarımızı en üst seviyede sürdürüyoruz. Belediyemizin tüm birimlerinde çalışan, zabıta olsun, itfaiye olsun tüm arkadaşlarımız bunun bilincinde. Gerek billboard gerek belediye hoparlörlerimizden bu duyurularımızı yapıyoruz. El ilanları dağıtıyoruz. Ve arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürürken maskesiz olanları uyarıyorlar. Vatandaşlarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

EDİRNE'DE VAKALARIN YÜZDE 60'INDAN FAZLASI EV KADINLARI

Kırmızı kategoride yer alan ve vaka artış oranı bir önceki haftaya göre yüzde 21,1 artan Edirne'de ise, artışa kadınların ev oturmaları ile sınır kapılarındaki yoğunluk neden oldu.

Kentte, son dönemde koronavirüse yakalananların yüzde 60'tan fazlası, ev ziyaretleri düzenleyen kadınlar oldu. Edirne Valiliği, ev ziyaretlerinin önlenmesi için sık sık cep telefonu mesajları ile sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulunuyor. Mesajda, vatandaşlardan dikkatli ve hassas davranmaları istenirken, "İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup, hastaya ait her türlü bakım, tedavi, takip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız. İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız" deniliyor.









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