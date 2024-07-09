Validebağ’da ‘paravan kalksın’ dilekçesi

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Dilekçede, yaklaşık 355 bin metrekare büyüklüğünde, 1’inci derece doğal sit alanı ve tamamı korunması gereken kültür varlığı statüsünde olan Validebağ Korusu’nun doğal haliyle bırakılması talep edildi.

Dilekçede 2013’teki peyzaj çalışmalarından sonra Adile Sultan Kasrı ile öğretmenevi otoparkı arasındaki alanda, duvara paralel şekilde ahşap bir baraka yapıldığı belirtilerek, özetle şunlara yer verildi: “Korudaki yasal bina envanterine dahil olmayan, ruhsatsız bu baraka, zamanla büyütülmüş, etrafı naylonla örtülmüş ve şu anda çelik bir yapıya dönüştürülerek daha da çirkin bir görüntü yaratmıştır. Yine Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi yönetimi, 15 Haziran arife günü gece yarısı, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiş alanla, Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmiş alan arasına plastik sarılı devasa paravanlar çekmeye başlamıştır.”

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Dilekçede ayrıca paravanların kaldırılması da talep edildi.