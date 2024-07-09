×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Validebağ’da ‘paravan kalksın’ dilekçesi

Güncelleme Tarihi:

#Validebağ Korusu#Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi#Paravan
Validebağ’da ‘paravan kalksın’ dilekçesi
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 07:00

Validebağ Korusu’nda, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi yönetimi tarafından, ruhsatsız yapılaşma ve koruyu parsellere bölme faaliyeti yapıldığını öne süren Validebağ Gönüllüleri, topladıkları 2 bin 328 imzayı, şikayet dilekçesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne sundu.

Haberin Devamı

Dilekçede, yaklaşık 355 bin metrekare büyüklüğünde, 1’inci derece doğal sit alanı ve tamamı korunması gereken kültür varlığı statüsünde olan Validebağ Korusu’nun doğal haliyle bırakılması talep edildi.

Dilekçede 2013’teki peyzaj çalışmalarından sonra Adile Sultan Kasrı ile öğretmenevi otoparkı arasındaki alanda, duvara paralel şekilde ahşap bir baraka yapıldığı belirtilerek, özetle şunlara yer verildi: “Korudaki yasal bina envanterine dahil olmayan, ruhsatsız bu baraka, zamanla büyütülmüş, etrafı naylonla örtülmüş ve şu anda çelik bir yapıya dönüştürülerek daha da çirkin bir görüntü yaratmıştır. Yine Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi yönetimi, 15 Haziran arife günü gece yarısı, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiş alanla, Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmiş alan arasına plastik sarılı devasa paravanlar çekmeye başlamıştır.”

Haberin Devamı

Dilekçede ayrıca paravanların kaldırılması da talep edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Validebağ Korusu#Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi#Paravan

BAKMADAN GEÇME!