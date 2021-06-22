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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 22.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Validebağ’da nöbet başladı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Validebağ’da nöbet başladı

İstanbul’da Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’na yapacağı tesise izin vermek istemeyen bir grup nöbet başlattı.

Validebağ Korusu Gönüllüleri, “Nöbetteyiz, bekliyoruz, gitmeyeceğiz” diyerek projeden vazgeçilene kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. Nöbet tutanlardan Şengül Kılıç, 23 yıldır mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Sürekli ‘Vazgeçtik’ deyip, yeniden yapmaya başlıyorlar. İhaleden vazgeçilene, koruya dokunmayacaklarından emin olana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum pazartesi günü rehabilitasyon çalışması yapmak üzere Validebağ Korusu’na girileceğini söylemişti. Biz de sabah erken saatlerden itibaren buradayız. Bugün gelmediler. Çöp toplamak için bile gelirlerse, biz de bizzat onlarla gezip, çöpleri toplayıp araca bindirene kadar kendilerine eşlik edeceğiz. Nöbetteyiz, gitmiyoruz, buradayız. Korunun doğal yapısı, börtü böceği, serçe kuşları, sincapı, kaplumbağası, leylekleri var. Kesecekleri çalıların altında yaşayan canlıların korunması boynumuzun borcu. Onların da yaşaması için gereken mücadeleyi vereceğiz.”

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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