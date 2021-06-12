Validebağ’da mutlu son

Üsküdar'daki Validebağ Korusu’nda protestolara neden olan Millet Bahçesi projesi, bölge halkının görüşleri doğrultusunda revize edildi ve ismi ‘Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi’ olarak değişti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, projenin tanıtım toplantısında, Validebağ’da bir metreküp dahi beton kullanılmayacağını açıkladı. İstanbul Boğazı manzaralı Validebağ Korusu, Sultan 3. Selim tarafından annesi Mihrişah Sultan adına yaptırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1999 yılında koru 1. Derece Sit alanı ilan edildi. İçerisinde Avcı Köşkü, Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Üsküdar Devlet Hastanesi gibi yapıların bulunduğu 350 bin metrekarelik koruya, 2018 yılında Millet Bahçesi projesi gündeme geldi.

Hilmi Türkmen

DOĞAL TAŞ, TOPRAK VE AHŞAP

Seyir terası, yapay gölet, ışıklandırma gibi alanlara bölge sakinleri itiraz etti. Dava açıldı. Sök-tak tarzında yapılar yapılması kaydıyla İBB Meclisi’nde onaylandı ancak bu kez de koruda yapılacak otopark tartışma konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koruyu 2020 yılında Üsküdar Belediyesi’ne tahsis etti. Üsküdar Belediyesi ile bölge sakinleri arasındaki restleşme, karşılıklı görüşmelerle tatlıya bağlandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Koruyu rehabilite edeceğiz. Doğal taş, toprak ve ahşap dışında bir malzeme kullanmayacağız. Beton asla olmayacak, araç girmeyecek, metal, naylon ve plastik de olmayacak. Bir yıl içinde tamamlayıp, 100’e yakın güvenlik ve temizlik elemanını da koruda görevlendireceğiz” dedi.

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