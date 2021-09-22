Validebağ’da moloz krizi

Haberin Devamı

(İSTİHBARAT SERVİSİ) Yıllardır bölge sakinleri ile belediye ekiplerinin karşı karşıya geldiği Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nda dün sabah yine hareketli saatler yaşandı. Belediye ekipleri koruya moloz ve kum döktü. Dolgu malzemeleri, dozerlerle yürüyüş parkurlarına taşındı. Parkta 93 gündür nöbet tutan Validebağ Gönüllüleri duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri parka gelip çalışmaların durdurulmasını istedi. Tepkiler üzerine Üsküdar Belediyesi ekipleri çalışmalara son verdi. Sosyal medyada yapılan çağrılarla da Validebağ Korusu’nda toplanan yaklaşık 500 kişi, insan zinciri oluşturup belediye ekiplerinin döktüğü malzemeleri poşet, el arabası ve kovalarla korunun dışına taşıdı. Gönüllüler, “Validebağ korudur koru kalacak, çocuklar burada nefes alacak” sloganları attı.

Haberin Devamı

‘BURASI YOL DEĞİL’

İnsan zincirinde kum taşıyan 67 yaşındaki Mualla Erdem, “93 gündür parkta nöbet tutuyoruz. Sabah saatlerinde moloz ve kum getirdiler. Yürüyüş parkuruna dolgu malzemesi yapacaklardı. Buna engel olduk. Burası koru, yol değil. İçinden insan yürüyor, araca yer yok” dedi. Dolgu malzemesini taşıyan Ayten Şanlı ise “Korumuz hakkında 1. derece koruma kararı, onlarca mahkeme kararı var. Üsküdar Belediyesi kanunu çiğniyor. Koruyu yapılaşmaya açmak istiyorlar” diye konuştu.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI: ‘BAKIM YAPIYORUZ, ÇALIŞMALAR YASAL’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ’da yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Yasal zeminde, tamamen yargı denetiminde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Burada yaptığımız tüm çalışmalar tüm düzenlemeler kesinlikle yasal zemindedir. Bir taraftan bu doğal korunun birinci derece sit alanının mevcut halinin bakım onarımını yapıyoruz. Uzayan otları biçiyoruz, kuruyan ağaç dallarını buduyoruz ve yılların getirdiği kullanımdan kaynaklanan betonlaşan yolları doğal topraklarla rehabilite ediyoruz. Validebağ Korusu’nda yaptığımız budur. Yoksa biz koruya bir metreküp bile beton dökmüyoruz ve dökmemiz de mümkün değil. Asla müsaade edemeyiz. Korumuzu Üsküdarlı hemşehrilerimizle daha yaşanabilir, daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapılabilir, yürüyüş yapılabilir bir hale getiriyoruz.”