Validebağ’da ihale iptal

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Karar, koruda 157 gündür nöbet tutan mahalleli tarafından bayram havasında karşılandı. Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu’na millet bahçesi yapılması için verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından koruda rehabilitasyon projesi başlatacağını duyurmuştu. Validebağ Mahallesi sakinleri de belediye ekiplerine engel olmak için nöbete başladı. Vatandaşlarla belediye ekipleri arasında zaman zaman sinirler gerildi. İstanbul 11. İdare Mahkemesi 27 Ekim’de aldığı kararla rehabilitasyon projesi ihalesini iptal etti.

‘HUKUKA UYARLIK YOK’

Projenin ‘telafisi güç zararlara neden olabileceği’ kaydedilen kararda şöyle denildi: “Hukuka aykırılığı mahkeme kararıyla ortaya konulan komisyon kararlarına ve yürütmesi durdurulan imar planlarına dayalı olarak taşınmazın ihaleye çıkılmasına ilişkin tesis olunan ihale işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”