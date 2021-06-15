Validebağ’da belediyeye itiraz: ‘Anlaşmadık’

Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı önünde açıklama yapan Validebağ Gönüllüleri, koruda yapılması planlanan çalışmalara karşı eylem kararı aldı. Mahalle sakinlerinin kurduğu Validebağ Gönüllüleri adına açıklama yapan Faruk Yege, “Millet Bahçesi projesinin adını değiştirip bir kısmını uygulamaya kalkmak ne yasaya ne de etik kurallara uygun. Kaldı ki projeye açtığımız dava da devam etmektedir.

SORUMLUSU BELEDİYE

2014 yılından beri koruda çılgın projeler yapmak için ısrar eden Üsküdar Belediyesi topladığımız 180 binden fazla imzayı görünce bu hevesini hayata geçirememiştir. Korunun bakımsızlık ve kontrolsüzlükten dolayı ekolojik dengesini yetirmek üzere olduğu doğrudur ama bunun sorumlusu Üsküdar Belediyesi’dir. 23 yıldır çöplerin toplanması ve ağaçların bakımı için yazdığımız dilekçelere cevap bile verilmedi. Üsküdar Belediyesi’ni bir kez daha asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Koru zaten cennet gibi. Açıklandığı gibi 100 kadar temizlik ve güvenlik görevlisine de gerek yok. Birkaç temizlik görevlisi yeter.”

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