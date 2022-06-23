Validebağ nöbeti 1 yaşında

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Validebağ Korusu’nun 261 bin metrekarelik bölümünü bakım ve onarım yapılması amacıyla 2 yıl süreyle Üsküdar Belediyesi’ne tahsis etti. Üsküdar Belediyesi (ÜB) de bir firmaya bu işi 17 milyon liraya ihale etti. Mahalleli dava açarak bu ihaleyi iptal ettirdi. Geçtiğimiz yıl, 21 Haziran günü de masa açarak Validebağ Korusu’nda nöbet tutmaya başladılar. Nöbette birinci yıllarını tamamlayan Validebağ Gönüllüleri yaptıkları açıklamada, “Sıcakta, soğukta, fırtınada, karda, yağmurda devam ettiğimiz mücadelemiz Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu’nun koru olduğunu kabul edene kadar devam edecek. Hiç vazgeçmiyorlar ama unuttukları bir şey var. Biz de vazgeçmiyoruz, buradayız ve direnmeye devam edeceğiz” dedi.