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Validebağ nöbeti 1 yaşında

#Üsküdar#Validebağ Korusu#Nöbet
Validebağ nöbeti 1 yaşında

Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nda herhangi bir yapılaşma istemeyen mahalleli 365 gündür nöbette. Koruya koydukları masanın başında bekleyen ve kendilerine Validebağ Gönüllüleri diyen mahalle halkı, projeden vazgeçilene kadar nöbet tutmayı sürdüreceklerini söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Validebağ Korusu’nun 261 bin metrekarelik bölümünü bakım ve onarım yapılması amacıyla 2 yıl süreyle Üsküdar Belediyesi’ne tahsis etti. Üsküdar Belediyesi (ÜB) de bir firmaya bu işi 17 milyon liraya ihale etti. Mahalleli dava açarak bu ihaleyi iptal ettirdi. Geçtiğimiz yıl, 21 Haziran günü de masa açarak Validebağ Korusu’nda nöbet tutmaya başladılar. Nöbette birinci yıllarını tamamlayan Validebağ Gönüllüleri yaptıkları açıklamada, “Sıcakta, soğukta, fırtınada, karda, yağmurda devam ettiğimiz mücadelemiz Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu’nun koru olduğunu kabul edene kadar devam edecek. Hiç vazgeçmiyorlar ama unuttukları bir şey var. Biz de vazgeçmiyoruz, buradayız ve direnmeye devam edeceğiz” dedi.

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#Üsküdar#Validebağ Korusu#Nöbet

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