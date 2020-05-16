Validebağ Korusu Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildi

Tahsis kararı Üsküdar Belediye Meclisi’nin de onayına sunulup, oyçokluğuyla kabul edildi. Karara göre korunun tamamında toplam 100 metrekareyi geçmeyen takılabilir-sökülebilir müştemilat türü 1 katlı yapılar yapılabilmesinin önü açılmıştı. Onaylanan plan doğrultusunda hazırlanan proje Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilecek. Validebağ korusu içinde, koruma altına alınan Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Köşkü ve ek olarak Validebağ Sanatoryumu, Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi, Çamlı Köşk ve Kuşevi bulunuyor. Aynı zamanda çoğunluğu göçmen 100’ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan koru dünyanın başlıca kuş göç yollarından biri üzerinde.