Valide Sultan’ın perşembe rotası: Yassıada

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ÜSKÜDAR Belediyesi ücretsiz Boğaz turları düzenlediği Valide Sultan gemisiyle bundan böyle her perşembe Yassıada turu yapmaya başlıyor. Bin 500 kişi kapasiteli gemiye sadece 250 kişi alınacağı açıklandı. Üsküdar Belediyesi’nin sitesi üzerinden bir saatte 300 başvuru oldu.

Yassıada turunun ilk yolcularını uğurlamak için önceki gün Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Üsküdar İskelesi’ndeydi. Turların ücretsiz olduğunu söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun hatıralarını tüm İstanbullularla tanıştıracağız” dedi.

MAHKEMEDE 13 DAKİKA

Gemi yolcuları Yassıada’da Hasan Polatkan Spor Salonu 27 Mayıs Müzesi’ni gezdi, mahkemeleri anlatan 13 dakikalık filmi mahkeme salonunda izledi. Adnan Menderes’in yaşamından kesitler ve Yassıada günlerinin anlatıldığı Adnan Menderes Müzesi turunun ardından darbeleri konu alan Demokrasi Müzesi de ziyaret edildi.

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20 BİN ZİYARET

Bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği Yassıada’ya günübirlik turlar da düzenleniyor. Haftanın 4 günü Kadıköy İskelesi’nden bilet alınarak müze ziyareti yapılabiliyor. Kış tarifesine geçildiğinde ziyaret sadece haftada bir gün olacak. Saat 10.00 ile 16.00 arasındaki turlar, gidiş dönüş vapur bileti ve müze ücretiyle birlikte 50 lira. İsteyen Yassıada’da, Gümrük İşletmeleri tarafından işletilen beş yıldızlı, muhteşem manzaraya sahip “Katre” otelde 2 kişi, oda kahvaltı 150 Euro’ya konaklayabiliyor.