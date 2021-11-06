Valide Sultan’ın perşembe rotası: Yassıada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adımBakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adım!#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
Kanserde devrim Birçok hayat kurtulacakKanserde devrim! Birçok hayat kurtulacak#KANSER
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
İstanbula sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor Meteorolojiden yeni uyarı geldiİstanbul'a sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi#Meteoroloji
İşte Türkiyenin Elon Muskı... Bilim dünyası onu konuşuyorİşte Türkiye'nin Elon Musk'ı... Bilim dünyası onu konuşuyor#Darüşşafaka Lisesi
Müzisyen cinayetinde isyan ettiren gerekçe: 1 şişe viskiMüzisyen cinayetinde isyan ettiren gerekçe: 1 şişe viski#Uğur Aykın
24 yaşında ama dev bir kalbi var.. Bir dilim mutluluk24 yaşında ama dev bir kalbi var.. Bir dilim mutluluk#Pizza
Valide Sultanın perşembe rotası: YassıadaValide Sultan'ın perşembe rotası: Yassıada#Üsküdar Belediyesi
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
HABERLERGündem Haberleri

Valide Sultan’ın perşembe rotası: Yassıada

#Üsküdar Belediyesi#Valide Sultan Gemisi#Yassıada
Valide Sultan’ın perşembe rotası: Yassıada

Üsküdar Belediyesi, Valide Sultan gemisi için yeni güzergâh belirledi. Gemi her perşembe 250 kişiyi ücretsiz olarak 27 Mayıs darbesinden sonra Demokrat Partililerin yargılandığı ve adı geçen yıl Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada’ya götürecek.

Haberin Devamı

ÜSKÜDAR Belediyesi ücretsiz Boğaz turları düzenlediği Valide Sultan gemisiyle bundan böyle her perşembe Yassıada turu yapmaya başlıyor. Bin 500 kişi kapasiteli gemiye sadece 250 kişi alınacağı açıklandı. Üsküdar Belediyesi’nin sitesi üzerinden bir saatte 300 başvuru oldu.

Valide Sultan’ın perşembe rotası: Yassıada

Yassıada turunun ilk yolcularını uğurlamak için önceki gün Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Üsküdar İskelesi’ndeydi. Turların ücretsiz olduğunu söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun hatıralarını tüm İstanbullularla tanıştıracağız” dedi.

Valide Sultan’ın perşembe rotası: Yassıada

MAHKEMEDE 13 DAKİKA

Gemi yolcuları Yassıada’da Hasan Polatkan Spor Salonu 27 Mayıs Müzesi’ni gezdi, mahkemeleri anlatan 13 dakikalık filmi mahkeme salonunda izledi. Adnan Menderes’in yaşamından kesitler ve Yassıada günlerinin anlatıldığı Adnan Menderes Müzesi turunun ardından darbeleri konu alan Demokrasi Müzesi de ziyaret edildi.

Valide Sultan’ın perşembe rotası: Yassıada

Haberin Devamı

20 BİN ZİYARET

Bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği Yassıada’ya günübirlik turlar da düzenleniyor. Haftanın 4 günü Kadıköy İskelesi’nden bilet alınarak müze ziyareti yapılabiliyor. Kış tarifesine geçildiğinde ziyaret sadece haftada bir gün olacak. Saat 10.00 ile 16.00 arasındaki turlar, gidiş dönüş vapur bileti ve müze ücretiyle birlikte 50 lira. İsteyen Yassıada’da, Gümrük İşletmeleri tarafından işletilen beş yıldızlı, muhteşem manzaraya sahip “Katre” otelde 2 kişi, oda kahvaltı 150 Euro’ya konaklayabiliyor.

Valide Sultan’ın perşembe rotası: Yassıada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar Belediyesi#Valide Sultan Gemisi#Yassıada

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin