Vali Yılmaz: Sağlık için kurallara hassasiyetle uymak zorundayız

’Sağlık için hepimiz için’ mottosuyla, 81 ilde eşzamanlı olarak, vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek amacıyla tüm yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Osmaniye’de Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlere, Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı 3 grup halinde gerçekleştirilen denetimler, ilin çeşitli yaşam alanlarında gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti. Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün, Türkiye genelinde İçişleri Bakanımız SSüleyman Soylu başta olmak üzere valilerimiz, kaymakamlarımız ve bütün kamu yöneticilerimizle birlikte denetim yapmak üzere alanlardayız. Alışveriş merkezleri, kafeler, işyerleri gibi tüm toplu yaşam alanlarında denetim yapıyoruz. Amacımız, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını yerinde görmek, bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamaktır. Şunu çok iyi biliyoruz ki koronavirüsü ancak alınan tedbirlere uyarak yenebiliriz. Bu anlamda Osmaniye'mizde gereken hassasiyetin gösterildiğini görüyor ve bundan memnuniyet duyuyorum. Bu hassasiyetimizi mutlaka sürdürmeliyiz" dedi.