Vali Yılmaz, kendisi ile tanışmak isteyen öğrencilerle görüştü

Öğrencilerin Vali Erdinç Yılmaz’ı ziyaretinde, aileleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da yer aldı.



Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Albak, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın yetim ve öksüz öğrencilere yazdığı mektuba cevap yazan öğrencilerin hayallerinden birinin de Vali Yılmaz ile tanışmak olduğunu ifade ederek öğrencilerin mektupla ilettikleri diğer taleplerin de karşılandığı söyledi.



Ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Yılmaz, "Bu güzel evlatlarımızla tanışmaktan mutluluk duydum. Onların mutlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatları olmasını arzu ediyoruz. Elimizden geldiğince evlatlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanındayız, onlara her zaman destek olacağız." diye konuştu.



Vali Yılmaz, öğrencilere ziyaret sırasında hediyeler verdi.