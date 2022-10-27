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Vali Yerlikaya'dan videolu 29 Ekim paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#29 Ekim#Kutlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 20:50

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümünü yayımladığı video mesajla kutladı.

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Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Vali Yerlikaya, "Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99. yıl onurunu ve coşkusunu milletçe yaşıyoruz. Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya video mesajında şunları söyledi:

“Sevgili İstanbullular,

‘Cumhuriyeti biz böyle kazandık’ diyen kahraman bir neslin evlatları olarak, Cumhuriyetimizin 99. yılına kavuşmanın o büyük coşkusu ve heyecanı içindeyiz.

Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımızın nişânesi, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefimizin milâdıdır.

Çok büyük bedeller ödeyerek kazandığımız Milli Mücadele destanımızın, en güzel satırıdır Cumhuriyet. Bir zafer türküsü, umudumuzun türküsüdür Cumhuriyet.

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En büyük eserini gençlere emanet eden ve ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

İlk günkü heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

 

 

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#Ali Yerlikaya#29 Ekim#Kutlama

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