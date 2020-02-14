Vali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması: Enkazın altında yaşam belirtisi bulunmadı

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Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan bina çöktü.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi de olay yerine geldi.

Arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile enkazda çalışma yapıyor.

Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartman ve yakınındaki binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binanın çökmesi sonucu bazı araçlarda hasar meydana geldi.

"ENKAZIN ALTINDA YAŞAM BELİRTİSİ BULUNMADI"



İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler’de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya "Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen arkadaşlarımız buradaki hafriyatı çekecekler. Bina yıkılması inşallah son bulur. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Hasarlı olduğu tespit edilen binaları bir an önce yıkmamız lazım." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

'BİNANIN KOLON DEMİRLERİ ÇALINDI' İDDİASI

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çökmenin nedeni boşaltılan binadaki kolon demirlerinin satılmak üzere alınması." ifadelerini kullandı.

Bahadır şöyle konuştu:

AFAD'ın verdiği ilk bilgiye göre içeride kimse yok. Görgü tanıklarından kimisi binaya hurdacı girdi, kimisi çıktı diyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre alt kattan demirleri aldılar diyorlar. Ondan dolayı binanın yan yattığı düşünülüyor. Mühürlenmiş bir binaydı. Şeriti var, gerekli tedbirleri var ama onu da satmak için her şeyi göze alıyor insanlar. Yan yatmasının nedeni de o. Çökmüyor, yan yatıyor. Bina çökmüyor, yan yatıyor. Doğru olma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Yarın da planlı yıkımı yapılacaktı. Harfiyatı kaldırıp tekrar bakacağız. 91'de ruhsat alınmış. İstanbul'daki depremden sonra boşaltılmış. AFAD burada, Bahçelievler arama kurtarma ekipleri burada, itfaiye burada. 150 kişi burada çalışıyor.

YARALI KURTULAN KADIN KONUŞTU

Çökme sırasında yan binada yaşayan Bahtiyar Cengiz isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Bahtiyar Cengiz, "Bina birden üstümüze yıkıldı. Benim de üstüme geldi. Torunum ve kızım yan odadaydılar" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden çöken binayla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.44’de Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesi, Emek Caddesinde bulunan 7 katlı Hacı Temur Apartmanı, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çökmüştür. Alınan bilgilere göre; binanın 1991 yılında yapıldığı, 26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan tetkiklerde riskli olduğu tespit edilmiş, 27 Aralık 2019 tarihinde Bahçelievler Belediyesi tarafından 6306 Sayılı Yasa kapsamında tamamen tahliye edilerek; ilgili kurumlarca elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilmiş, binada ikamet eden bulunmadığı anlaşılmıştır." bilgilerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Olay yerine AFAD Arama Kurtarma Birliği ve K9 Köpek Arama Timi, Polis, 112 Acil Sağlık, İtfaiye, İSKİ, İGDAŞ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Çökme esnasında yandaki bir binanın ilk üç katında maddi hasar meydana gelmiş, hafif şekilde yaralanan bir vatandaşımız ise sevk edildiği Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Enkaz altında kalan bir kimse olup olmadığının tespiti konusunda AFAD, İtfaiye ve Bahçelievler Arama Kurtarma Birliği ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılmış, bina sakinlerinin misafir edilmesi için Bahçelievler Belediyemizce gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bahçelievler ilçemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, CNN TÜRK canlı yayınına şu açıklamalarda bulundu:

Metruk bir bina. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için, alt katında birkaç hurdacı girdiği söyleniyor. İkamet olarak değil. Gören arkadaşlardan birisi çıktı, biri kaldı diyor. AFAD burada, biz buradayız, itfaiye burada. Çalışıyoruz. Hurdacı var mı diye bakıyoruz. Kağıt toplayan bir hurdacı girmiş. Var mı yok mu diye ona bakıyor arkadaşlarımız. Yıkılan bina yandaki binanın yan duvarına biraz hasar vermiş. Orada hiçbir yaralı yok. Dinleme cihazlarını getirdi AFAD, köpeklerini de getirdiler.

(Çöken binanın yanındaki bina) 99'dan sonra yapılmış bir bina. 1 yıllık yeni bir bina. Yan duvarlarında çökme olmuş tabi.

"BİNA STOĞUMUZUN 3'TE BİRİ YENİ"

Olay yerine gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede bulunan yaklaşık 22 bin binanın yüzde 35'inin 1999 Marmara Depremi'nden sonra dönüşüme uğradığını, bina stoğunun 3'te birinin yeni olduğunu söyledi.

İlçedeki binaların 3'te 2'sinin ise eski olduğuna işaret eden Bahadır, "Geldiğimizden beri 10 aydır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanları ikna etmeye, yani 'Mezar evlerde oturacağınıza gelin eviniz küçülsün, imkanlarınız ölçüsünde katkı sağlayın, yenileyin.' diye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Siyavuşpaşa'nın bitişik nizam bir mahalle olduğu bilgisini veren Bahadır, şöyle devam etti:

"40 yıldır böyle kurulmuş. Orada biraz sıkıntımız var. Arkadaşlarımızı ikna edemiyoruz ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız bize söz verdi. Eğer ada bazlı 5 dönüm civarında birleşirse, kat artışı değil metrekare artışı vererek bir kolaylık sağlayacağız ve yenilenmesine gayret edeceğiz."

Bahadır, bu kapsamda belediyenin imar müdürlüğünün çalıştığını anlatarak, "Kentsel Dönüşüm Ofisi kurduk. Özellikle arkadaşlarımız apartman sakinlerine çizim yaparak gösteriyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetimizin verdiği kira ve taşıma yardımı gibi imkanlar var. Vatandaşlarımızı bir an öne dönüşüm için ikna etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"AĞIR HASARLI BİNAYDI"

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner de çöken binayla ilgili açıklama yaptı

Çöken binanın deprem sonrası ağır hasarlı olarak boşaltılan binalardan birisi olduğunu belirten Hacı Mehmet Güner, “Çok hızlı intikal edeceğiz. Bize de şu anda bilgiler geldi. Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan biri olduğu kayıtlarımızda görünüyor. İnşallah enkaz altında kalan olmadığı temennisiyle can kaybının yaşanmaması dileklerimizi buradan belirtiyoruz” diye konuştu.

CNN TÜRK istihbarat şefi Nihat Uludağ, şu bilgileri paylaştı:

Bahçelievler Siyavuşpaşa'da bir bina çöktü. Binanın daha önce zayıf görüldüğü için boşaltıldı ve çökme sırasında boş olduğunu yetkililer bize söyledi. Olay yerinde çok tahribat ve enkaz yığınları oluştu. Tedbir amacıyla itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Şuan edindiğimiz ilk bilgiye göre bina boş olduğu söylendi ve yaralı haberi henüz yok. Sokaktaki bazı araçlarda maddi hasarlar oluştu. Çalışmalar devam ediyor. Çökme sırasında yolda geçenler var mıydı diye araştırılıyor şuan. Diğer binalar da riskli görülürse onlar da boşaltılacaktır.

Bahçelievler'de yıkılan bina...