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Vali Yerlikaya'dan Mimar Sinan paylaşımı

#Ali Yerlikaya#Mimar Sinan#İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mimar Sinan'ın vefatının 434. yıl dönümünde video mesaj yayımladı.

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Vali Yerlikaya'nını soyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

O, mimarların piri Koca Sinan’dı.

İstanbul silüetine imzasını atan, eserleriyle hâlâ yaşayan, hayırla yâd ettiğimiz Büyük Usta.

Sadece İstanbul’a 335 eser kazandıran Mimar Sinan’ı vefatının 434. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.

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#Ali Yerlikaya#Mimar Sinan#İstanbul

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