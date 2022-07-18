Vali Yerlikaya'dan Mimar Sinan paylaşımı

Vali Yerlikaya'nını soyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

O, mimarların piri Koca Sinan’dı.

İstanbul silüetine imzasını atan, eserleriyle hâlâ yaşayan, hayırla yâd ettiğimiz Büyük Usta.

Sadece İstanbul’a 335 eser kazandıran Mimar Sinan’ı vefatının 434. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.

O, mimarların piri #KocaSinan’dı.



İstanbul silüetine imzasını atan, eserleriyle hâlâ yaşayan, hayırla yâd ettiğimiz Büyük Usta.



Sadece #İstanbul’a 335 eser kazandıran #MimarSinan’ı vefatının 434. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.#İstanbulMimarı pic.twitter.com/9AHmtCmb9b