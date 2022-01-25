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Vali Yerlikaya'dan mahsur kalan vatandaşlara çağrı: Araçlarınızı bırakabilirsiniz

#Kar Yağışı#Ali Yerlikaya#Istanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya CNN TÜRK yayınına bağlanarak, kar yağışı ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Vali Yerlikaya, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çaba harcadıklarını ve arabasını yolda bırakanlara çağrı yaparak, "Gece uzun ve hava gittikçe zorlaşıyor. Onları daha zor durumda bırakmamak için kaymakamların, belediyelerin hazırladığı otellerde misafirhanelerde ağırlıyoruz. Yolları açtıktan sonra kalan araçları onlara teslim edeceğiz. Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın, Büyükşehir'in pek çok kurumun yardım çalışmaları var. Bunların daha kapsamlı olması için tüm arkadaşlarımızla cansiperane çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kar yağışı ile mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Çok zor bir akşam yaşıyoruz. İki günden beri bugüne yönelik çalışıyoruz. Halen çalışıyoruz. Önemli tedbirler aldık. Şu anda kriz merkezindeyiz. Bütün arkadaşlarımızla hep birlikteyiz. Odayeri-Yassıören arasında 80-90 santimetre kalınlığında kar var. Burada mahsur kalanların tahliyeleriyle ilgili çalışma başlattık. Aynı şekilde TEM'de 4 nokta, Kuzey Marmara otoyolunda 4 nokta. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında ve Havalimanı bağlantısında mahsur kalan vatandaşlarımız var. TEM'de Hadımköy Avcılar'da mahsur kalan vatandaşlarımız var. İkitelli Mahmutbey'de mahsur kalan vatandaşlarımız var. Selimpaşa - Kumburgaz yönünde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Hadımköy'de mahsur kalan vatandaşlarımızı buralardan alıp otellere yerleştirmekle ilgili çalışma yapıyoruz. 35-40 yıldan beri rastlanılmayan bir akşamla imtihan ediliyoruz. Zor bir süreç. Vatandaşlarımızın kısıtlamalara yürekten uyduğuna inanıyorum

"UYUMAK YOK, YOLLARI AÇACAĞIZ"

Gece uzun ve hava gittikçe zorlaşıyor. Onları daha zor durumda bırakmamak için kaymakamların, belediyelerin hazırladığı otellerde misafirhanelerde ağırlıyoruz. Yolları açtıktan sonra kalan araçları onlara teslim edeceğiz. Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın, Büyükşehir'in pek çok kurumun yardım çalışmaları var. Bunların daha kapsamlı olması için tüm arkadaşlarımızla cansiperane çalışıyoruz. İlk etapta Karadeniz'den gelen yoğun hava dalgası Avrupa'ya giderken Anadolu aksına döndü. Orada da kar yağışı başladı. Uyumak yok. O yolları tamamen açıp, orada kalan araçları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Biz sizi misafir edelim. Kimse araçlarında kalmasın. O araçlar bizim misafirimiz. Onları o vaziyette büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Onlara en kısa sürede ulaşmak ve güvenli ortamda misafir etmek için gayret ediyoruz. Bir hemşerimizin bile sıkıntı çekmesini istemiyoruz. Bütün cansiperane çalışan arkadaşlarımızla tek umudumuz bu. Onları misafir edebilmek için bir gram uyku bize yok.

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#Kar Yağışı#Ali Yerlikaya#Istanbul

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