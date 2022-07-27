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Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki mesleki teknik liselerine tebrik

#Ali Yerlikaya#LGS#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Vali Yerlikayadan İstanbuldaki mesleki teknik liselerine tebrik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamında yapılan merkezi sınavın tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek puanlı öğrencileri bünyesine katan mesleki teknik liselerini tebrik etti. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında tercihlerde tarihi bir başarı elde eden Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yer aldı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İstanbul’daki Mesleki Teknik Liselerimiz LGS 2022'de tarihi başarı elde etti.

* Pendik Teknopark MTAL % 0,4
* Bağcılar Demirören Medya MTAL % 0,6
* Arnavutköy İstanbul Havalimanı MTAL % 1.14
* Beşiktaş İTÜ MTAL %2’lik dilimdeki gençlerimizin tercihi oldu. Dedi ve alkış sembolü koydu.

 

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#Ali Yerlikaya#LGS#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

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