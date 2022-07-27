Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki mesleki teknik liselerine tebrik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
İstanbul’daki Mesleki Teknik Liselerimiz LGS 2022'de tarihi başarı elde etti.
* Pendik Teknopark MTAL % 0,4
* Bağcılar Demirören Medya MTAL % 0,6
* Arnavutköy İstanbul Havalimanı MTAL % 1.14
* Beşiktaş İTÜ MTAL %2’lik dilimdeki gençlerimizin tercihi oldu. Dedi ve alkış sembolü koydu.
#İstanbul’daki Mesleki Teknik Liselerimiz #LGS2022'de tarihi başarı elde etti.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 27, 2022
✅Pendik Teknopark MTAL % 0,4
✅Bağcılar Demirören Medya
MTAL % 0,6
✅Arnavutköy İstanbul Havalimanı
MTAL % 1.14
✅Beşiktaş İTÜ MTAL %2’lik dilimdeki gençlerimizin tercihi oldu.
👏👏👏 pic.twitter.com/E7D181LPLh