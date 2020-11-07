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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 18:36 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'da koronavirüs denetimleri açıklaması

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Vali Yerlikaya'dan İstanbul'da koronavirüs denetimleri açıklaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul'da dün 13 bin 198 denetim yapıldığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından #SağlıkİçinHepimizİçin hashtag'iyle yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da dün 13.198 denetim yapıldı. Kurallara uyan herkese teşekkürler. Denetimlerde 378 iş yeri uyarıldı, 10 iş yeri geçici olarak kapatıldı, 28 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu, 1178 kişiye maske takmadığı için işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

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