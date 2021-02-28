Vali Yerlikaya'dan İstanbul'a gevşeme müjdesi

Yerlikaya, boş caddede bir kedi fotoğrafı eşliğinde yaptığı paylaşıma şu notu düştü: “Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: En düşük risk grubu. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim.”