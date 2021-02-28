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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'a gevşeme müjdesi

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Vali Yerlikaya'dan İstanbul'a gevşeme müjdesi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla megakentte kademeli normalleşme sürecine geçileceği müjdesini verdi.

Yerlikaya, boş caddede bir kedi fotoğrafı eşliğinde yaptığı paylaşıma şu notu düştü: “Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: En düşük risk grubu. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim.”

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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