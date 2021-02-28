Ayşegül USTA / İSTANBUL
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Vali Yerlikaya'dan İstanbul'a gevşeme müjdesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla megakentte kademeli normalleşme sürecine geçileceği müjdesini verdi.
Yerlikaya, boş caddede bir kedi fotoğrafı eşliğinde yaptığı paylaşıma şu notu düştü: “Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: En düşük risk grubu. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim.”